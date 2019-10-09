Белый дом отказался сотрудничать с Конгрессом по импичменту Трампа

CA-NEWS (CA) - В Белом доме во вторник официально заявили об отказе сотрудничать с демократами в Конгрессе в рамках расследования о возможной процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

Для того, чтобы выполнить свои обязательства перед американским народом, Конституцией, исполнительной ветвью власти и всеми будущими президентами, президент Трамп и его администрация не могут участвовать в однопартийном и неконституционном расследовании, говорится в письме юриста Белого дома Пэта Чиполлоне в адрес демократов в руководстве Палаты представителей.

Администрация президента США "не будет участвовать в предвзятом политическом театре", заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. В желании отменить результаты выборов 2016 года, демократы нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей. "Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают", - сказала Гришэм.

Ранее Госдепартамент США запретил главе дипломатической миссии Соединённых Штатов в Европейском союзе Гордону Сондланду выступать на слушаниях в рамках расследования об импичменте в Палате представителей Конгресса. Сондланд специально для этого прибыл в Вашингтон.

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп "понесёт ответственность" из-за отказа Белого дома сотрудничать с Конгрессом в расследовании о возможности импичмента. Продолжающиеся попытки скрыть от американского народа правду о злоупотреблении президента своей властью будут считаться свидетельством препятствования правосудию, заявила Пелоси.

Поводом для расследования стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нём Трамп просил украинского коллегу провести расследование в отношении сына Джо Байдена – вероятного конкурента на выборах президента США 2020 года. По словам Трампа, Байден-младший причастен к коррупции на Украине. Критики президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на возможного соперника, и считают, что это может послужить поводом для его импичмента. Дональд Трамп назвал расследование, проводимое демократами, "судебным фарсом".