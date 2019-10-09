В Узбекистане проводят профилактические беседы с «консервативными и радикальными» верующими, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В Ферганской, Наманганской и Андижанской областях Узбекистана сотрудники правоохранительных органов, махаллинских комитетов и школьные учителя проводят собрания на тему «Оздоровление религиозной среды». Об этом сообщает centralasian.org.

Аудиозапись сделана во время одного из таких собраний, состоявшегося 4 октября в махаллинском сходе граждан «Калача» в Шахриханском районе Андижанской области. На собрании участвовали парни в возрасте 18-19 лет, «состоящие на специальном учете, отращивающие бороду и регулярно посещающие мечеть в нетрадиционной тюбетейке», говорят собеседники.

На аудиозаписи мужчина, представившийся инспектором по профилактике ОВД Шахриханского района Эльмурадом Ахмадалиевым, призывает парней воздерживаться от отращивания бороды. "Если все будут отращивать бороды, то кто будет заниматься народным хозяйством и государственными делами? Бороду отращивать могут только 60-летние старики", –​ говорит инспектор по профилактике, обращаясь к участникам собрания.

По его словам, «стиль одежды арабов и других народов мира не может быть примером для узбеков». «Мы не турки, не иранцы, мы – узбеки. Давайте следовать обычаям, унаследованным от наших предков. Пусть Аллах будет в наших сердцах, а руки заняты работой. Это настоящее посмешище, когда дед не отращивал бороду, а его сын и внук ходят с бородой», –​ говорит на собрании Эльмурад Ахмадалиев.

В это время один из участников собрания, 19-летний парень обращается к инспектору по профилактике со следующим вопросом: «А есть ли у нас закон, запрещающий ношение бороды?». Однако, вместо того, чтобы ответить на вопрос парня, инспектор по профилактике Ахмадалиев обвиняет его в «высокомерии» и говорит угрожающим тоном: «Я знаю твоего деда, отца, не задавай больше таких вопросов. Я объясню тебе все, когда зайдешь в мой кабинет». По словам одного из участников собрания, после часа разъяснительных работ парни сбрили бороды.

Как сообщил 8 октября сотрудник администрации Шахриханского района, профилактические беседы с консервативными и радикальными верующими еще продолжатся.

Как сообщили источники, на собрании в махаллинском сходе граждан «Калача» главному имаму единственной в этой местности мечети «Салман Фарси» и местным духовным наставницам (отинам –​ Ред.) было поручено «уменьшить религиозный тон» в Шахриханском районе. В частности, духовным наставницам и женщинам, принимающим участие на свадебных торжествах соседей, поручено проводить профилактические беседы с девушками в хиджабах и их родителями.

Ранее источники сообщали о том, что сотрудницы Комитета женщин Туракурганского района Наманганской области ходят по домам местных жителей, призывая их не носить мусульманскую одежду и не отращивать бороды.