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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Новосибирске мигранты-торговцы из стран ЦА прогнали банду, которой руководил уроженец Узбекистана

CA-NEWS (CA) -  По свидетельствам очевидцев, выходцы из Центральной Азии, торгующие на рынке овощами и фруктами, выступили против группировки некоего Тамерлана, вымогавшего у них деньги. По некоторым данным, Тамерлан – уроженец Узбекистана.

Как сообщают российские СМИ, его группировка уже два года занимается вымогательством и грабежами. Пострадавшие несколько раз обращались с заявлением в правоохранительные органы, но это не дало результатов.

Последний конфликт начался 4 октября и спустя три дня вылился в массовую драку. 7 октября Тамерлан пришел на рынок с 10 вооруженными людьми. На видеозаписях, распространенных в Интернете, можно увидеть, что эти люди были в масках и вооружены автоматами и пистолетами.

Глава кыргызской диаспоры в Новосибирске Жаркынбай Тойтуков рассказал «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода), что работники рынка вышли против группировки с камнями и дубинками в руках.

– Уроженец Кыргызстана по имени Рашид, состоящий в этой группировке, грабил выходцев из Центральной Азии, работающих на этом рынке. Они хотели еще раз ограбить торговцев и приехали на рынок на трех машинах. Их было 12 человек, вооруженных автоматами. Их противники взяли в руки камни и дубинки. Около ста человек оттеснили вымогателей и сожгли их машину. Три-четыре человека получили ранения резиновыми пулями. Их состояние хорошее, они уже вышли на рынок. Задержано несколько членов преступной группировки. Но главные организаторы на свободе, – сказал глава кыргызской диаспоры в Новосибирске.

Российские издания пишут, что в драке участвовало около 200 человек, 50 из которых задержаны. По данным медучреждений, за медицинской помощью с ранениями резиновыми пулями обратились 5 человек, троих отпустили после оказания первой медицинской помощи. Двое граждан, получивших ранения головы и глаза, помещены в стационар.

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