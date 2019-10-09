Полиция разыскивает стрелявшего по пассажирским автобусам в Караганде

CA-NEWS (KZ) - В Караганде полиция разыскивает стрелявшего по пассажирским автобусам, в салонах которых в момент инцидента находились люди. Стрельба вечером 8 октября, по данным полиции, велась из пневматического оружия в районе остановки «45 квартал».

Неизвестный стрелял по стеклам трех автобусов, в двух из них было как минимум 40 пассажиров, а в третьем — более 100 пассажиров.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что пострадавших нет. Сколько выстрелов было произведено, не уточняется. В салоне одного из автобусов был обнаружен металлический шарик диаметром 4,5 миллиметра, используемый в пневматическом оружии.

Полиция сообщает о начале расследования по статье «Хулиганство». Подозреваемый не задержан и не установлен.

Согласно законодательству Казахстана, приобретение гражданами пневматического оружия калибром более 4,5 миллиметра запрещено. При этом совершеннолетние казахстанцы могут покупать пневматическое оружие с дульной энергией от 7,5 до 25 джоулей и калибром более 4,5 миллиметра по разрешению полиции. В Казахстане фиксировали случаи, когда пневматическое оружие использовали при разбойных нападениях, грабежах и других правонарушениях.