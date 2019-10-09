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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На экс-президента Украины заведено дело о недостоверной декларации имущества

CA-NEWS (CA) -  Госбюро расследований Украины открыло уголовное дело на бывшего президента страны Петра Порошенко и расследует факты возможного декларирования им недостоверной информации в документах об имуществе. Об этом сообщает агентство Ukranews со ссылкой на Госбюро расследований.

"Это правда. Такое дело зарегистрировано", - подтвердили в Госбюро. Там подтвердили, что дело было заведено по заявлению одного из депутатов Верховной Рады, но не сообщили какого.

По словам представителя ведомства, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). По ней Порошенко грозит крупный штраф или ограничение свободы на срок до трех лет. Также ему на несколько лет могут запретить занимать государственные должности.

Ранее информацию о деле в отношении Порошенко также подтвердил депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский. По его словам, речь идет о недостоверной информации, которая якобы содержится в декларации Порошенко за 2018 год.

В этой декларации Порошенко указал, что его годовой доход и доход и его семьи увеличились с 12,4 до 16,9 млн гривен (c $47,6 тыс до $75,2 тыс). При этом основной статьей доходов Порошенко указал проценты от вклада в "Международном инвестиционном банке" в размере $25,4 млн: в 2017-м году президент Украины заработал на процентах более 15,7 млн гривен.

Юрист Андрей Портнов ранее сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру Украины информацию о трех панамских офшорах, якобы аффилированных с Порошенко:

После избрания президентом Украины Владимир Зеленского, бывшего президента Украины уже вызывали на допрос в Государственном бюро расследований - в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

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