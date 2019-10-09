Правительство Узбекистана к 2030 году намерено сократить число трудовых мигрантов с 2,355 млн. до 1,965 миллиона человек

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CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана планирует сократить к 2030 году число трудовых мигрантов на 16,6% по сравнению с 2018-м — до 1,96 миллиона человек. Это следует из проекта концепции комплексного социально-экономического развития республики до 2030 года.

Согласно документу, 1 миллион 960 тысяч человек покинули Узбекистан в 2018 году в поисках работы за границей.

В проекте говорится, что численность экономически активного населения в стране в 2030-м вырастет на 17% — до 17,707 миллиона человек с 15,099 миллиона в 2018 году. Таким образом, число мигрантов снизится до 1,965 миллиона человек против 2,355 миллиона, темп снижения составит 16,6%.

Среднегодовая численность постоянного населения страны в 2030-м, по прогнозам Минэкономики, вырастет до 38,6 миллиона человек.

В числе мер по снижению трудовой миграции предусматриваются снижение налогового бремени на доходы частного предпринимательства для создания новых рабочих мест, размещение новых предприятий преимущественно в регионах с напряженной ситуацией на рынке труда, а также пересмотр Трудового кодекса для стимулирования работодателей по найму рабочей силы.