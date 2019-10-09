Узбекистан прекратит экспорт хлопка-сырца с 2020 года

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан прекратит экспорт хлопка-сырца в зарубежные страны к 2020 году. Об этом заявил министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков в интервью японскому изданию Nikkei Asian Review.

По словам министра, Узбекистан будет перерабатывать весь урожай внутри страны, поставляя за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью — текстиль.

Сардор Умурзаков сообщил, что хлопок планируется экспортировать в США и Китай. По прогнозам, в этом году экспорт узбекской текстильной продукции достигнет 2 миллиардов долларов, а в 2025 году - до 8 миллиардов долларов.

Издание Nikkei Asian Review привело данные французского исследовательского института IFRI, согласно которым в 2018 году Китай вложил средства в 786 узбекских компаний, а Япония – только в 17.

Узбекистан в последние годы постепенно снижал поставки за рубеж хлопковолокна. Согласно статистике, в 2010 году Узбекистан экспортировал хлопка-сырца на 1,5 миллиарда долларов. В 2015 году этот показатель составлял 736 миллионов долларов, а в 2018 году - 222 миллиона долларов.

Узбекистан производит 1,2 миллиона тонн хлопкового волокна в год.