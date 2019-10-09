В Андижане около 30 человек отравились тортом в школе

CA-NEWS (UZ) - Двое взрослых и 25 детей отравились тортом в школе в Андижанской области на востоке Узбекистана. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным Минздрава, вечером 8 октября в инфекционную больницу Андижанского района поступили 27 человека с симптомами пищевого отравления, 24 из них – учащиеся местной школы, двое взрослых и несовершеннолетняя девочка. Все они съели торт домашнего приготовления, который накануне в класс принесла мама одного из учеников, чтобы отметить его день рождения.

"В настоящее время в больнице остаются 12 человек. Анализы пациентов изучаются в лаборатории областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что шесть человек были госпитализированы после отравления хот-догами на одном из рынков в Самарканде. По данным Минздрава уточнил, число отравившихся увеличилось до 26 человек.