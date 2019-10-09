РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Андижане около 30 человек отравились тортом в школе

CA-NEWS (UZ) -  Двое взрослых и 25 детей отравились тортом в школе в Андижанской области на востоке Узбекистана. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным Минздрава, вечером 8 октября в инфекционную больницу Андижанского района поступили 27 человека с симптомами пищевого отравления, 24 из них – учащиеся местной школы, двое взрослых и несовершеннолетняя девочка. Все они съели торт домашнего приготовления, который накануне в класс принесла мама одного из учеников, чтобы отметить его день рождения.

"В настоящее время в больнице остаются 12 человек. Анализы пациентов изучаются в лаборатории областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что шесть человек были госпитализированы после отравления хот-догами на одном из рынков в Самарканде. По данным Минздрава уточнил, число отравившихся увеличилось до 26 человек.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном
  • Забравшийся в юрту медведь растерзал мужчину с ребёнком в Монголии
  • В Узбекистане руководство школы пытается скрыть избиение ученика педагогом
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×