Президент Казахстана принял главу МИД России

министр иностранных дел России Сергей Лавров

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 9 октября главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.



Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. Ранее он провел переговоры с главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди, на которых стороны подтвердили настрой продолжать курс на дальнейшее развитие отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что на повестке двусторонних встреч стоит широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия, в том числе по реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, взаимодействию в ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОБСЕ.

В фокусе внимания сторон будет оставаться тема региональной безопасности с учетом географической близости России и Казахстана к основным конфликтным зонам на Ближнем Востоке и в Афганистане.