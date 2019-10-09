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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана принял главу МИД России
министр иностранных дел России Сергей Лавров
министр иностранных дел России Сергей Лавров

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 9 октября главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. Ранее он провел переговоры с главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди, на которых стороны подтвердили настрой продолжать курс на дальнейшее развитие отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что на повестке двусторонних встреч стоит широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия, в том числе по реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, взаимодействию в ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОБСЕ.

В фокусе внимания сторон будет оставаться тема региональной безопасности с учетом географической близости России и Казахстана к основным конфликтным зонам на Ближнем Востоке и в Афганистане.

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