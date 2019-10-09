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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане усилили контроль за VPN-приложениями

CA-NEWS (TM) -  За последний месяц в Туркменистане были заблокированы ряд самых популярных VPN-приложений, сообщили Хроники Туркменистана.

Программы, с помощью которых местные жители могли обходить интернет-цензуру, блокировались и раньше. Но от момента, когда находился работающий VPN, роста его популярности, распространения среди населения и, в итоге, блокировки проходило достаточно много времени.

«Теперь VPN стали блокировать быстрее. И не только бесплатные из магазинов AppStore и PlayMarket, но и платные, и даже те, которые создают местные программисты с учетом туркменской специфики», — рассказал один из корреспондентов ХТ.

Приложения VPN устанавливают мастера по ремонту телефонов и продавцы смартфонов. Услуга это платная. Помимо этого, необходимо купить подписку, которая обходится в 50-60 манатов ($13-$15 по официальному курсу) в месяц.

По словам журналиста, сейчас много клиентов от этих услуг начали отказываться, так как часто программа работает буквально несколько дней, после чего ее блокируют. Возвращать деньги продавцы отказываются.

Отметим, что в Туркменистане не существует официального ведомства, которое занимается цензурой в интернете, как, например Роскомнадзор в России. Сайты, сервисы и приложения блокируются без уведомлений, указаний причин и судебных решений.

Около месяца назад в Туркменистане была создана Служба кибербезопасности. С этого времени у интернет-пользователей возникли проблемы с VPN-приложениями.

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