В Ашхабад стали прибывать главы МИД стран СНГ

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CA-NEWS (TM) - Ашхабад начал принимать глав внешнеполитических ведомств стран Содружества Независимых Государств. В столицу Туркменистана уже прибыли главы МИД Армении и Таджикистана Зограб Мнацаканян и Сироджиддин Мухриддин, сообщают местные СМИ.



Согласно информации, министров иностранных дел Армении и Таджикистана в международном аэропорту Ашхабада встречал замглава МИД Туркменистана Вепа Хаджиев. Высокопоставленные гости разместились в пятизвёздочном отеле «Огузкент». Завтра 10 октября они примут участие в заседании Совета министров иностранных дел.

В 2019 году Туркменистан председательствует в СНГ. В этой связи в Ашхабаде 10-11 октября пройдут заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) и Совета глав государств Содружества.