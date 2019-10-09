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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабад стали прибывать главы МИД стран СНГ
Флаги стран СНГ
Флаги стран СНГ

CA-NEWS (TM) -  Ашхабад начал принимать глав внешнеполитических ведомств стран Содружества Независимых Государств. В столицу Туркменистана уже прибыли главы МИД Армении и Таджикистана Зограб Мнацаканян и Сироджиддин Мухриддин, сообщают местные СМИ.

Согласно информации, министров иностранных дел Армении и Таджикистана в международном аэропорту Ашхабада встречал замглава МИД Туркменистана Вепа Хаджиев. Высокопоставленные гости разместились в пятизвёздочном отеле «Огузкент». Завтра 10 октября они примут участие в заседании Совета министров иностранных дел.

В 2019 году Туркменистан председательствует в СНГ. В этой связи в Ашхабаде 10-11 октября пройдут заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) и Совета глав государств Содружества.

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