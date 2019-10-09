В Ташкенте спасли от уничтожения уникальную флорентийскую мозаику

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте спасли от уничтожения уникальную флорентийскую мозаику, которую приказал убрать как «советское наследие» бывший министр. Об этом сообщил бывший министр по делам культуры и спорта Узбекистана Турсунали Кузиев.

"Чиновник, ставший не на долго министром , приказал убрать это «наследие советское». Мозаика созданное талантом и руками выдающихся мастеров Юозас Липас и Ирэн Липене , выпускников Рижской Академии художеств, проживших многие годы в Узбекистане и оставившие нам, узбекистанцам, самые лучшие произведения своего творчества. Флорентийская мозаика искусство само по себе дорогостоящее. Кроме таланта тут ещё материалы, смальта - из чего созданы монументальные мозаики в Узбекистане, "неповторимы и уникальны", - пишет на своей странице в соцсетях бывший министр по делам культуры и спорта Узбекистана Турсунали Кузиев.

Кузиев не уточняет ни имени чиновника, ни названия министерства, в котором работал "ненавистник" советского прошлого.

Данное произведение находится на фасаде Ташкентского института текстильной и легкой промышленности (ТИЛТП), отмечает экс-министр.

По словам Кузиева, уникальный шедевр смогла в одиночку отстоять проректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Халида Камилова.

Справка

Флорентийская мозаика появилась во Флоренции в эпоху Возрождения. В 1580 году во Флоренции, в Уффици была основана мастерская, принадлежавшая семье Медичи, где были созданы лучшие образцы мозаичных произведений, вызвавшие подражание во всех странах Европы и в России. Именно в этой мастерской были разработаны принципы технологии, актуальные и по сей день.

Флорентийская мозаика использует различные ценные породы камня - мрамор, яшму, родонит, лазурит, кремень, порфир и другие. Главное в выборе камня - соответствие цвета и рисунка живописному образцу или эскизу будущей мозаики. Тонкие пластины камня с полированной поверхностью собираются в живописный ковер таким образом, чтобы помимо цвета использовать природный рисунок поверхности камня, естественные цветовые вариации и линии текстуры. Каменные элементы могут быть любой формы, но собираются они вместе так плотно, что никаких швов или даже просто линий стыка видно не должно быть. И при этом все пластины должны быть расположены в одной плоскости.



