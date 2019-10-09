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  9 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане подорвали ЛЭП, подающую электричество из Таджикистана в Кабул

CA-NEWS (TJ) -  Опора ЛЭП была подорвана около 1:30 по местному времени (01:00 ) 9 октября в районе Саланга на севере Афганистана, в результате Кабул и несколько провинций остались без электроснабжения, сообщили в среду в афганской энергетической компании "Брешна".

"В течение ночи в этот район были направлены работники по техническому обслуживанию компании, начаты работы по восстановлению подачи электроэнергии в Кабул", - говорится в сообщении.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Напомним, что в середине сентябре боевики движения "Талибан" повредили несколько опор ЛЭП в северной провинции Баглан, в результате чего в течение нескольких дней была прекращена подача электроэнергии в афганскую столицу и 11 провинций страны из Таджикистана, передает Интерфакс.

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