Турецкие военные начали операцию на севере Сирии

CA-NEWS (CA) - Турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 9 октября 2019 г.

Операция получила название "Источник мира". По словам турецкого лидера, её целью "является борьба с террористической группировкой "Исламское государство" и вооружёнными формированиями курдов в регионе.

Предполагается, что в ходе операции Анкара обеспечит зону безопасности на сирийско-турецкой границе. Это позволит сирийским беженцам вернуться в свои дома, подчеркнул Эрдоган.

Журналисты CNN сообщают о взрывах на севере Сирии и использовании боевой авиации.

Сирийские демократические силы (SDF), союз курдских и арабских бойцов, призвали международную коалицию во главе с США, а также ООН создать бесполётную зону на севере-востоке Сирии. По их мнению, военная операция Анкары неизбежно приведёт к "гуманитарной катастрофе".

Сирийские курды – ключевой партнер США в борьбе против "Исламского государства". Турция считает курдские формирования террористическими. О готовности начать военную операцию против курдов и "Исламского государства" на севере Сирии Эрдоган заявил несколько дней назад. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что не будет поддерживать действия Анкары.

Вашингтон ведёт борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года.

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года.

Турция считает курдское ополчение угрозой своей безопасности и террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за создание автономии на юго-востоке Турции. Отряды отрицают любую свою принадлежность к РПК. Анкара опасается, что в случае, если сирийские курды добьются создания автономии в Сирии, это вдохновит турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.

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https://www.rbc.ru/politics/09/10/2019/5d9e3e7f9a79475f88f73a87?from=from_main