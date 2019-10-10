РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турецкие военные начали операцию на севере Сирии

CA-NEWS (CA) -  Турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Операция получила название "Источник мира". По словам турецкого лидера, её целью "является борьба с террористической группировкой "Исламское государство" и вооружёнными формированиями курдов в регионе.

Предполагается, что в ходе операции Анкара обеспечит зону безопасности на сирийско-турецкой границе. Это позволит сирийским беженцам вернуться в свои дома, подчеркнул Эрдоган.

Журналисты CNN сообщают о взрывах на севере Сирии и использовании боевой авиации.

Сирийские демократические силы (SDF), союз курдских и арабских бойцов, призвали международную коалицию во главе с США, а также ООН создать бесполётную зону на севере-востоке Сирии. По их мнению, военная операция Анкары неизбежно приведёт к "гуманитарной катастрофе".

Сирийские курды – ключевой партнер США в борьбе против "Исламского государства". Турция считает курдские формирования террористическими. О готовности начать военную операцию против курдов и "Исламского государства" на севере Сирии Эрдоган заявил несколько дней назад. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что не будет поддерживать действия Анкары.

Вашингтон ведёт борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года.

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года.

Турция считает курдское ополчение угрозой своей безопасности и террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за создание автономии на юго-востоке Турции. Отряды отрицают любую свою принадлежность к РПК. Анкара опасается, что в случае, если сирийские курды добьются создания автономии в Сирии, это вдохновит турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.

дробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/09/10/2019/5d9e3e7f9a79475f88f73a87?from=from_main
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Мисс Таджикистана отказалась выходить в бикини на конкурсе «Miss Tourism World»
  • В Андижане около 30 человек отравились тортом в школе
  • Мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии, - доклад ВБ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×