Турецкие военные начали операцию на севере Сирии

CA-NEWS (CA) - Турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.