Рабочие Жанаозена: «Нас преследуют из-за создания профсоюза»

CA-NEWS (KZ) - 9 октября свыше ста рабочих компании «Кезби» (подрядная организация АО «Озенмунайгаз») собрались у акимата города Жанаозен. Они заявили, что руководство компании их преследует из-за создания профсоюза.

«Руководство без причин увольняет рабочих», заявляют они. Нефтяники требуют, чтобы в этот спор вмешался аким города Максат Ибагаров. Однако их встретил не сам аким, а его заместитель Галым Байжанов.

«Его назначили для народа. Мы два раза пришли, но он даже не захотел нас слушать. Хотим видит акима, пусть он послушает наши жалобы. Моя жизнь под угрозой. Работодатель преследует нас. Руководство незаконно вмешивается на деятельность профсоюза», - сказал лидер профсоюза Азамат Жапаров.

По словам Байжанова, жалоба нефтяников отправлена на рассмотрение трудовой инспекции и на это уйдет 1-2 месяца. Однако нефтяники опасаются, что за это время руководство компании может их уволить. Байжанов попросил продолжить беседу в офисе «Кезби», но рабочие потребовали вызвать руководство компании к ним.

Чуть позже, как сообщает Жапаров, руководство «Кезби» прибыло в акимат. Однако стороны так и не смогли договориться. После переговоров нефтяники обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

«Мы, рабочие «Кезби», с целью укрепления социального партнерства, создали первую профсоюзную организацию. Однако руководство компании преследует нас. Члены профсоюза подверглись гонению. Жизнь лидера профсоюза под угрозой. Руководство предприятия продолжает уговаривать рабочих, чтобы они вышли из состава профсоюза», прочитал послание один из рабочих «Кезби» Айберген Аккозиев.

Профсоюз работников компании «Кезби» был зарегистрирован в 25 июля 2019 года. Он входит в состав локального профсоюза города Жанаозен «Ынтымак». В нем числится свыше 600 рабочих.