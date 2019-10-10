В Таджикистане китайской компании передали крупное серебряное месторождение, детали соглашения не раскрываются

CA-NEWS (TJ) - Таджикские власти не раскрывают деталей сделки с китайской компанией по использованию серебряного месторождения «Якчилва» в Мургабском районе ГБАО, но в распоряжение Радио Озоди попала копия подписанного соглашения.

В соответствии с документом, китайская компания «Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент» получила разрешение на добычу серебра на данном месторождении до 2037 года, то есть на предстоящие 18 лет. Хотя Фаррух Хамрализода, председатель Госкоминвеста Таджикистана, говорил на парламентском заседании о сроке в 7 лет.

1 октября 2019 года нижняя палата таджикского парламента одобрила передачу серебряного месторождения китайским инвесторам. Это решение вызвало негативную волну откликов в социальных сетях, большинство пользователей недоумевали почему месторождение целиком и полностью передано китайской компании.

Администрация ГБАО в ответ на возмущения граждан заявила, что месторождение не продано и не передано в дар китайцам, а оно «передано во временное пользование» и это один из способов привлечения иностранных инвестиций в страну.

Существуют различные версии и об объемах запаса серебра на месторождении «Якчилва». На парламентских обсуждениях 1 октября запасы оценивались в 113 тонн, в то время как некоторые СМИ со ссылкой на Главгеологию сообщали о 205 тоннах. У администрации ГБАО свои данные – 415 тонн. Неизвестно, почему такая разница в цифрах и какие из них наиболее приближены к реальности. В подписанном соглашении об объёмах запасов серебра ничего не сообщается.

Но в соответствии с некоторыми пунктами соглашения, китайская компания обязуется в первые три года привлечь к работам 40% персонала из числа граждан Таджикистана и 60% - из числа иностранных сотрудников. После трех лет приоритет будет отдан местному персоналу: 80% и 20%. В настоящее время, по данным китайской компании, на месторождении работают 106 человек, из которых 70 граждан Китая и 36 граждан Таджикистана.

Юан Ин Ху, представитель китайской компании, присутствовавший на заседании таджикского парламента, заявил, что компания имеет опыт работы в высокогорных условиях, и рабочие месторождения получают в среднем по 2600 сомони (более $260). Но, как отмечают осведомленные источники, это работа временная, так как в условиях высокогорья Мургаба можно проводить работы 5 месяцев в году.

Тем не менее некоторые вопросы вокруг соглашения так и остаются без ответов. Во-первых, получается, что рудник полностью переходит в руки китайской компании, и она обязана построить линию электропередачи для производства серебра и инвестировать 39 млн долларов. Во-вторых, китайская компания имеет право экспортировать концентрат серебра в Китай, и таджикской стороне неизвестно, сколько металла китайцы извлекут из недр Таджикистана.

Зухур Ёров, известный таджикский геолог, говорит, что настоящее название месторождения в Мургабе, которое передано китайцам - «Акчилда» и оно является одним из старейших в Таджикистане. «В советские годы археологи обнаружили в этом районе руины древнего городка под названием «Самаркандак» и нашли там серебряные монеты. Из этого следует, что наши предки знали об этом месторождении и добывали серебро еще в те далекие времена», - говорит он.

По его словам, это очень редкое месторождение, располагающее серебром высокой чистоты. Были обнаружены там и другие металлы, включая цинк и свинец. Зухур Ёров также утверждает, что вблизи месторождения «Якчилва» есть и другие рудники цветных и драгоценных металлов.