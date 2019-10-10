Узбекистан призвали прекратить применение «тоталитарных» практик

CA-NEWS (UZ) - Международная правозащитная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) призывает Узбекистан освободить блогера Нафосат Оллашукурову, которая в своих постах критикует деятельность государственных органов и которую в прошлом месяце поместили в психиатрическую клинику.

Суд в Хорезмской области Узбекистана 30 сентября постановил поместить Нафосат Оллашукурову, отбывавшую 10 суток административного ареста, в областной психоневрологический диспансер, сообщила мать блогера и местные новостные агентства.

Власти Узбекистана должны «разрешить всем журналистам свободно освещать события», – говорит Гульноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии, в опубликованном на сайте CPJ 8 октября заявлении. «Если Узбекистан хочет, чтобы мир поверил, что он серьезно относится к реформам, ему не следует прибегать к применению тоталитарных практик, таких как принудительное заключение журналистов в психиатрическую лечебницу», – добавила Саид.

Под именем Шабнам Оллашкурова (Shabnam Olloshkurova), согласно заявлению CPJ и сообщениям агентств, Нафосат Оллашукурова ведет страницу в социальной сети Facebook, – количество подписчиков которой превышает четыре тысячи, – где освещает такие темы, как заявления о предполагаемой коррупции и незаконные сносы со стороны властей.