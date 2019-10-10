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  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД Туркменистана и Таджикистана провели встречу в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) -  Вопросы туркмено-таджикских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях были обсуждены сегодня в Ашхабаде на встрече министров иностранных дел Рашида Мередова и Сироджиддина Мухриддина, сообщили в МИД Туркменистана.

Главы МИД двух стран отметили значимость визитов на высоком уровне, что придаёт мощный импульс развитию двусторонних связей. Министр иностранных дел Таджикистана подчеркнул ключевую роль Туркменистана в поддержании мира, стабильности и безопасности в регионе.

Отмечая эффективность сотрудничества в рамках международных организаций, дипломаты затронули вопросы международной повестки дня. Отдельно обсуждалось взаимодействие в формате Содружества Независимых Государств. Стороны выразили уверенность в том, что заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся 10-11 марта в Ашхабаде, внесут вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами.

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