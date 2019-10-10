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  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эрдоган назвал Трампу основание для операции в Сирии
Предыстория: Турецкие военные начали операцию на севере Сирии

CA-NEWS (CA) -  Президент Турции указал американскому коллеге на то, что Дамаск не приглашал американские войска в Сирию, а бойцы турецкой армии находятся там в рамках подписанного более 20 лет назад договора, передает РБК.ru.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году.

«Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается [сирийским] режимом», — заявил Эрдоган.

По словам президента, американские войска находятся на территории Сирии не по приглашению сирийского лидера Башара Асада, а турецкие имеют право там быть в рамках подписанного в Адане соглашения. «Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), то наши военные имеют право преследовать террористов», — отметил он.

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