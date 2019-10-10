Ташкентский фарфоровый завод возобновил свою деятельность

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 9 октября посетил в Алмазарском районе Ташкентский фарфоровый завод, возведенный на новом месте, сообщила пресс-служба главы государства.



О том, что завод будет возрожден, президент заявил на состоявшейся 29 июня прошлого года встрече с жителями района.

Фарфоровый завод, впервые введенный в строй в 1952 году, выпускал чайники, пиалы, касы, блюда, тарелки, кувшины и другую утварь в национальном стиле, сувениры. Коллекции "Белое золото", "Утро", "Виноград", "Павлин" удостаивались золотых медалей на международных выставках, экспортировались во многие страны. Затем завод был приватизирован и производство прекратилось.

Завод способен выпускать в год 30 миллионов единиц кухонной утвари, сувениров, элементов внутреннего декора. При производстве будет использоваться только местное сырье. Продукция не только заместит импорт, но и будет экспортироваться в Россию, Украину, Грузию, Азербайджан, страны Центральной Азии.

"Этот завод - гордость Узбекистана, - сказал Шавкат Мирзиёев. - Коллекции завода пользовались высоким спросом у гостей республики, наших соотечественников, выезжающих за рубеж. Теперь обновленное предприятие также должно производить красивую, качественную и ценную продукцию".