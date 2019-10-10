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  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане работников ЖКХ обязали сдавать по одному трупу бездомного животного в день

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде продолжают уничтожать бездомных собак и кошек. Для этого привлекают работников домоуправлений и участковых полицейских. В день они должны сдавать в городской трест жилищного хозяйства как минимум один труп бродячего животного, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Последние недели по столичным улицам ездят спецмашины, из которых по городу разбрасывают отравленную колбасу. Эти меры приводят к увеличению количества трупов животных на обочинах дорог и в подвалах жилых домов, откуда их увозят работники ЖКХ.

По словам одного из работников ЖКХ, в Ашхабаде заметно снизилось количество бездомных кошек и собак, но план по ежедневной сдаче их трупов до сих пор существует. Если он не выполняет норму, с его зарплаты удерживают по пять манатов за каждый день.

Между тем еще 15 февраля Гурбангулы Бердымухамедов поручил создать специализированную клинику и приют для бездомных животных, которые будут находиться под опекой государства.

18 сентября хяким Ахалского велята Сердар Бердымухамедов открыл в этрапе Ак бугдай питомник для алабаев.

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