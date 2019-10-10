В Туркменистан едет делегация Беларуси для переговоров по Гарлыкскому ГОК

CA-NEWS (TM) - Беларусь и Туркменистан могут найти компромисс по проблемным вопросам, возникшим во время реализации проекта строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Об этом 9 октября в Ашхабаде рассказал журналистам посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый, передает БЕЛТА.

Посол отметил, что как раз сегодня состоялась церемония вручения верительных грамот и его встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. "Готовность туркменских коллег я вижу. Они это открыто демонстрируют. Сегодня на встрече Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил, что туркменская сторона готова к компромиссу", - заявил дипломат.

Вячеслав Бескостый отметил, что 10 октября в Ашхабад прибывает белорусская делегация, в составе которой будут заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, являющийся сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также гендиректора "Беларуськалия" и основного подрядчика - "Белгорхимпрома". "Я так понимаю, что белорусская сторона едет с пакетом предложений по продвижению этого проекта", - сказал он.

Дипломат также не исключил, что соответствующий вопрос будет обсуждаться и на высшем уровне с участием главы белорусского государства Александра Лукашенко, который 10-11 октября посетит Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

"Мы условились с туркменской стороной, что ни в коем случае та ситуация, которая в настоящее время сложилась с Гарлыкским ГОКом, не должна любым негативным образом влиять на все другие направления сотрудничества, а таких направлений масса", - подчеркнул посол.

Вячеслав Бескостый не уточнил, о чем именно могут договориться Беларусь и Туркменистан в отношении Гарлыкского ГОКа. "По итогам контактов будут выработаны взаимоприемлемые решения, в каком направлении правительствам наших стран двигаться, чтобы продвинуть этот проект. Конечная цель - вывести его на нормальную работу", - сказал дипломат.

Вячеслав Бескостый напомнил, что президент Беларуси поставил задачу разрешить с туркменской стороной проблемные вопросы в отношении строительства ГОКа, учитывая исторически дружественный характер отношений двух стран. "Он отметил, что это не дело, когда две страны, которые связывает многолетняя дружба, устраивают какие-то разборки. Туркменская сторона демонстрирует подобный подход. И сегодня я лично услышал из уст Президента Гурбангулы Бердымухамедова, что они тоже готовы выходить на взаимоприемлемые решения", - добавил дипломат.