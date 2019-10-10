В Фергане инспектор милиции насмерть сбил женщину, убегая от своих коллег

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CA-NEWS (UZ) - Сотрудник УВД Ферганской области, инспектор по профилактике А.Э., 26 сентября на своей служебной машине насмерть сбивший 52-летнюю жительницу Риштанского района Гавхар Рахимову, до сих пор остается на своей должности. Об этом сообщило издание centralasian.org.

Как говорит один из офицеров областного управления внутренних дел, А.Э. сбил Гавхар Рахимову, когда убегал от сотрудников службы внутренней безопасности УВД Ферганской области, проводивших рейд по выявлению нетрезвых сотрудников органов внутренних дел.

Представитель прокуратуры Ферганской области сообщил, что по факту ДТП на улице Сахибкирана Темура, в ходе которого старший лейтенант А.Э. на своей служебной машине марки «Матиз» совершил смертельный наезд на пешехода Гавхар Рахимову, возбуждено уголовное дело.

Один из майоров УВД Ферганской области, пожелавший остаться неизвестным, говорит, что, несмотря на возбуждение уголовного дела, виновник ДТП А.Э. до сих пор остается на своей должности, так как содержание под стражей в качестве меры пресечения в отношении него не применено.

По словам офицера, руководство УВД Ферганской области не направило специальное извещение в МВД и администрацию президента по факту ДТП с участием сотрудника милиции, что идет вразрез с существующими правилами органов внутренних дел. Он добавил, что в ходе проверки в крови инспектора по профилактике, считающегося виновником смертельного ДТП, было обнаружено небольшое количество алкоголя.

В УВД Ферганской области подтвердили информацию о том, что 26 сентября, в день совершения ДТП со смертельным исходом, сотрудники управления внутренней безопасности проводили в области рейд по выявлению нетрезвых сотрудников органов внутренних дел. Однако, как утверждают коллеги милиционера, инспектор по профилактике А.Э. совершил смертельный наезд на человека по неосторожности. Они говорят, что старший лейтенант А.Э. «никогда не употребляет спиртные напитки и считается образцовым сотрудником».

Родственники жительницы Риштанского района Гавхар Рахимовой, погибшей в ДТП с участием сотрудника милиции, говорят, что в день трагедии женщина отправилась навестить дочь, которая лечилась в областной детской больнице. Они говорят, что милиционер на большой скорости сбил женщину, которая шла по обочине дороги. Гавхар Рахимова скончалась на месте, а управлявший служебным автомобилем А.Э. был в служебной форме.

По словам сотрудника прокуратуры Ферганской области, инспектор по профилактике А.Э. подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 102 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса республики. В случае, если его вина будет доказана в суде, то ему грозит два года исправительных работ или лишение свободы на срок от одного до трех лет.

Родственники покойной Гавхар Рахимовой говорят, что обратились в областную прокуратуру и администрацию с требованием выплатить компенсацию семье погибшей. Однако, как пояснили в прокуратуре Ферганской области, вопрос компенсации будет решен специальным определением суда.