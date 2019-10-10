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  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматинской области произошел конфликт между китайскими и казахстанскими рабочими

CA-NEWS (KZ) -  В понедельник, 7 октября, в Аксуском районе Алматинской области во время дорожно-строительных работ произошел конфликт между рабочими из Казахстана и Китая, в котором участвовали местные жители, сообщает областной департамент полиции.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «конфликт, переросший в драку» первоначально возник между четырьмя гражданами Китая «на почве производственных отношений». Все они являются сотрудниками ТОО Citic Construction. В результате драки одному гражданину Китая, «этническому казаху, оформившему вид на жительство» были причинены легкие телесные повреждения.

На следующий день группа местных жителей и работников Citic Construction из числа граждан Казахстана, «не вникнув в суть конфликта» и «используя данный повод, из хулиганских побуждений подвергла избиению» рабочих из Китая, сообщают в департаменте полиции.

В результате четверо граждан Китая были госпитализированы с различными травмами, а полиция начала досудебное расследование по факту хулиганства и умышленного причинения среднего и тяжкого вреда здоровью. В полиции информируют, что подозреваемые установлены и задержаны.

Также сообщается, что в ходе проверки в компании Citic Construction были обнаружены 33 иностранных работника с нарушениями миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос об их выдворении из страны.

Это уже не первый конфликт в Казахстане с участием иностранных рабочих и местных жителей. В конце июня на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области произошла драка между местными и иностранными работниками, в результате которой пострадало не менее 40 человек. Поводом для конфликта, как заявили власти, стало фото гражданина одной из арабских стран с местной девушкой.

12 августа инцидент между иностранными рабочими и местными жителями произошел в Карагандинской области на Жайремском горно-обогатительном комбинате, в результате которого несколько сотрудников-иностранцев получили «ушибы легкой степени тяжести». Полиция назвала произошедшее «бытовым» конфликтом.

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