РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Иран освободил российскую журналистку Юлию Юзик

CA-NEWS (CA) -  Власти Ирана освободили задержанную на прошлой неделе в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Она уже вернулась в Москву - сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Иране.

В сообщении не говорится, сняли ли с Юзик в Иране обвинения и были ли они вообще официально предъявлены.

Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. Журналистка приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В Министерстве иностранных дел Ирана 4 октября уточнили, что Юзик задержали для "дачи ряда объяснений", и обещали в скором времени её освободить.​ Представители иранских властей также говорили, что поводом для задержания стали проблемы с визой.

При этом сама журналистка сообщила по телефону родственникам, что при задержании ей сказали, что обвиняют в шпионаже в пользу Израиля.

Освободить Юзик требовала организация "Репортёры без границ".

Юзик – автор книг "Невесты Аллаха" о женщинах-террористках и "Бесланский дневник" – о трагедии в Беслане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • За 8 месяцев в роддомах Самарканда скончались 350 младенцев
  • В Нур-Султане присутствует эклектика: одно здание в одном стиле, другое - совершенно в другом и, самое главное, - нет уюта в столице, - Токаев
  • В Китае назвали вмешательством во внутренние дела введение санкций США из-за уйгуров
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×