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  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных аккумуляторов

CA-NEWS (CA) -  Нобелевская премия по химии за этот год присуждена Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Йошино. Они получили её за разработку и развитие литий-ионных батарей.

Джон Гуденаф - профессор Техасского университета в Остине, Стэнли Уиттингем работает в Бингемтонском университете в Нью-Йорке, Акира Йошино - в Университете Мейхо в Японии.

97-летний Гуденаф стал самым пожилым человеком, когда-либо получавшим Нобелевскую премию.

Литий-ионные батареи сыграли важную роль в развитии высоких технологий. Они лёгкие и компактные, и используются в портативной электронике: мобильных телефонах, ноутбуках, кардиостимуляторах и электромобилях.

Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896 годы).

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

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