В Сурхандарье повесился учащийся колледжа. Однокурсники утверждают, что его довели до самоубийства

В Таласе 19-летний парень найден мертвым в лесу

CA-NEWS (UZ) - Учащийся Байсунского профессионального колледжа сельского хозяйства и транспорта 24 сентября был найден повешенным в коровнике во дворе своего дома. Однокурсники парня утверждают, что он покончил с собой после оскорблений со стороны руководства колледжа, передает centralasian.org.



– За день до самоубийства мы вместе с ним вышли из колледжа и пошли домой. Одна из наших однокурсниц шла впереди нас. В это время мой ныне покойный друг бросил камень в ее сторону. Естественно, не из-за плохих намерений, а просто в шутку. Но девочка начала кричать, поднялся шум. Ее отец вступился за нее. Мужчина сказал моему другу: «Я приду в твой колледж и опозорю тебя». Друг извинился, но отец девочки не принял его извинения. На следующий день моего друга вызвали в кабинет директора, там его унижали, сказав, что у него нет даже носков. Друг вышел из кабинета директора и начал плакать, схватившись за голову. Вечером того дня мы узнали, что он повесился в коровнике во дворе своего дома, – говорит один из учащихся колледжа.

Между тем, в соцсетях родственники повесившегося учащегося колледжа распространили видеообращение к властям района и правоохранительным органам с требованием расследовать причины суицида парня и наказать виновных.

«Мы уже обращались в соответствующие органы, но это не дало никакого результата. Мы призываем всех вас не быть безразличными к этому случаю и провести расследование», – говорят в видеообращении родственники совершившего суицид учащегося колледжа.

Главный специалист районной администрации по молодежной политике, социальным вопросам и духовно-просветительской работе Урал Мурадов говорит, что обсуждал с руководством колледжа вопрос о самоубийстве одного из учащихся.

– Я изучил это дело. Там не произошло ничего такого, что могло стать причиной самоубийства учащегося. За день до самоубийства этот мальчик оскорбил соседскую девочку, бросив в нее камень и оставив синяк на ее ноге. Поэтому руководство колледжа вызвало его родителей, чтобы помирить их с соседями. А вечером мальчик повесился в коровнике во дворе своего дома. Расследование пока продолжается, что стало причиной самоубийства мальчика станет известно в конце расследования, – сказал сотрудник районной администрации.

В отделе внутренних дел Байсунского района сообщили, что расследованием самоубийства учащегося колледжа занимается районная прокуратура.​

В последние годы в Узбекистане наблюдается значительный рост суицидов среди молодежи. Летом этого года Комитет женщин Узбекистана представил статистику по суицидам в стране, согласной которой более 50% самоубийств совершили люди в возрасте от 14 до 30 лет.

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