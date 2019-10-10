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  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ началось в Ашхабаде
Флаги стран СНГ
Флаги стран СНГ

CA-NEWS (TM) -  10 октября здании МИД Туркменистана в Ашхабаде началось заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СМИД), сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Перед началом переговоров глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние переговоры с коллегами из стран Содружества. В ходе заседания также ожидается трехсторонняя встреча «на полях» делегаций МИД Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.

Согласно информации, на повестку дня сегодняшней встречи, состоявшейся в МИД Туркменистана, вынесены проекты документов, нацеленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, обеспечении безопасности и других направлениях.

Заседание СМИД СНГ началось с рассмотрения вопросов в узком формате. Министрам предстоит принять Программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества, согласовать документы, которые будут представлены завтра, 11 октября, для подписания на Совете глав государств СНГ. В их числе – внесённый Туркменистаном совместно с Исполнительным комитетом СНГ проект Обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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