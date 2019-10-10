Мигранта из Таджикистана в Петербурге приговорили к 8,5 года за финансирование терроризма

CA-NEWS (TJ) - Гражданин Таджикистана перевел более 100 тысяч рублей ($1400) членам незаконного вооруженного формирования, участвующего в боевых действия в Сирии.

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге вынес приговор в отношении 37-летнего гражданина Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как следует из материалов дела, подсудимый в 2018 году перевел более 100 тысяч рублей членам незаконного вооруженного формирования, принимающего участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии. Расследованием занимались сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти с привлечением специалистов Росфинмониторинга по СЗФО.

Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.