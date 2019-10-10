РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мигранта из Таджикистана в Петербурге приговорили к 8,5 года за финансирование терроризма

CA-NEWS (TJ) -  Гражданин Таджикистана перевел более 100 тысяч рублей ($1400) членам незаконного вооруженного формирования, участвующего в боевых действия в Сирии.

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге вынес приговор в отношении 37-летнего гражданина Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как следует из материалов дела, подсудимый в 2018 году перевел более 100 тысяч рублей членам незаконного вооруженного формирования, принимающего участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии. Расследованием занимались сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти с привлечением специалистов Росфинмониторинга по СЗФО.

Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Две жительницы Душанбе обвинили экс-сотрудников милиции в пытках
  • В Афганистане подорвали ЛЭП, подающую электричество из Таджикистана в Кабул
  • В Китае назвали вмешательством во внутренние дела введение санкций США из-за уйгуров
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×