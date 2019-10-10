Таджикистан в 12 раз уменьшил экспорт электроэнергии в Афганистан

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан в 12 раз уменьшил экспорт электроэнергии в соседний Афганистан. Этому способствовало разрушение опоры линии электропередачи в Афганистане и уменьшение притока воды в верхнем бьефе реки Вахш в районе Нурекского водохранилища, сообщает «Авеста».

Накануне афганские СМИ сообщили о подрыве опоры ЛЭП на перевале Саланг, что привело к прекращению поставки таджикской электроэнергии в столицу Афганистана.

Энергетическая компания Da Афганистан Breshna Sherkat, сообщила, что взрыв повредил опору линии электропередачи 220 кВ, что привело к нарушению энергоснабжения Кабула и других провинций. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поставок электроэнергии посредством этой линии.

Между тем, TOLOnews передает, что по этой линии поставлялась электроэнергия из Таджикистана в центральные и южные провинции Афганистана. Ответственность за взрыв до сих пор не взяла на себя ни одна из действующих в Афганистане группировок.

Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе Таджикистана, с 8-го октября (именно в этот день был подрыв опоры ЛЭП), экспорт электроэнергии в соседний Афганистан сократился в 12 раз. До этого ежедневный объем экспорта электроэнергии на ту сторону Пянджа составлял 8,5-9 млн. кВт/ч.

Между тем, таджикские энергетики отмечают, что пришло время сократить экспорт электроэнергии за рубеж из-за снижения притока воды на реке Вахш в районе Нурекского водохранилища. Если, в начале текущей недели приток воды составлял более 500 кубометров в секунду и через створ, то есть агрегатов для выработки электроэнергии пропускался 490 кубометров в секунду, сейчас этот показатель составляет 384 куб.м притока против 395 куб.м воды против расхода.

Таджикистан за счет экспорта электроэнергии в соседние страны выручил за восемь месяцев текущего года свыше $76,5 млн. Это на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-августе 2018 года доходы от экспорта электроэнергии составили около $62,3 млн.

В августе нынешнего года республика поставила соседям 31,4% от общего объема вырабатываемой электроэнергии. В Узбекистан было экспортировано 346 млн. кВт/ч, в Афганистан – 270 млн. кВт/ч, чуть более 22 млн. кВт/ч было направлено в Кыргызстан и Казахстан.

Всего же по итогам текущего года Таджикистан планирует экспортировать около 3,5 млрд. кВт/ч электроэнергии.