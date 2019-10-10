Туркменистан, Казахстан и Узбекистан ратифицировали Договор о точке стыка госграниц
- Узбекистан, общество
- 17:33, 10 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Туркменистан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол о ратификации Договора о точке стыка госграниц, сообщает «Интерфакс».
Подписи под документом поставили главы дипломатических ведомств - Рашид Мередов, Мухтар Тлеуберди и Абдулазиз Камилов.
Как отмечается, трехсторонняя встреча министров иностранных дел прошла перед началом заседания Совета глав МИД СНГ в Ашхабаде.