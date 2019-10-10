Туркменистан, Казахстан и Узбекистан ратифицировали Договор о точке стыка госграниц

CA-NEWS (UZ) - Туркменистан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол о ратификации Договора о точке стыка госграниц, сообщает «Интерфакс».

Подписи под документом поставили главы дипломатических ведомств - Рашид Мередов, Мухтар Тлеуберди и Абдулазиз Камилов.

Как отмечается, трехсторонняя встреча министров иностранных дел прошла перед началом заседания Совета глав МИД СНГ в Ашхабаде.