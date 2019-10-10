В Казахстане планируют ввести штраф за привлечение детей на митинги

CA-NEWS (KZ) - За вовлечение несовершеннолетних в митинги родителей предлагают штрафовать на 100 МРП либо подвергать административному аресту на срок до десяти суток. Такую норму внёс Сенат Парламента Казахстана в проект поправок по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщает Kazpravda.kz.

"Вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения протеста, проводимые в нарушение законодательства РК, а равно использование в них несовершеннолетнего, влекут штраф в размере 100 МРП либо административный арест на срок до десяти суток", – отмечается в сравнительной таблице к законопроекту.

В пояснении к проекту закона говорится, что в Казахстане регистрируют факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе со своими детьми, тем самым "нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних".

26 сентября сенатор Сауле Айтпаева на пленарном заседании верхней палаты Парламента Казахстана предложила законодательно запретить казахстанцам брать детей на митинги. Она отметила, что участие в несанкционированных митингах сопряжено с повышенным риском вовлечения в массовые беспорядки, правонарушения и преступления, что опасно для жизни и здоровья детей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана заявил, что необходимо давать разрешения на проведение мирных акций, если они не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан.