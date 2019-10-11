В Таджикистане Республиканский форум женщин состоялся без Озоды Рахмон, но под ее патронажем

CA-NEWS (TJ) - Республиканский форум женщин прошел 9 октября в Душанбе, вопреки ожиданиям, без Озоды Рахмон – руководителя президентской администрации и дочери президента Таджикистана.

Многие участницы мероприятия связывали ее участие с решением многих проблем таджикских женщин. Но на форуме было отмечено, что мероприятие проходит под патронажем Озоды Рахмон, которая недавно была назначена послом международной организации «Женщины - политические лидеры».

В форуме приняли участие руководители министерств и ведомств, женщины-активисты, которые обсудили роль женщин и девочек в государственном управлении, вопросы предотвращения вступления женщин в экстремистские группы, роль женщин-предпринимателей в экономическом развитии и предотвращение насилия в семье.

Среди 19 членов правительства Таджикистана лишь одна – Сумангул Тагойзода занимает должность министра труда, миграции и социальной занятости. Женщины в Таджикистане не назначаются на высокие государственные должности, обычно им отведены вторые и третьи роли в министерствах и ведомствах. На сегодняшний день самый высокий пост, которого удостоилась таджикская женщина – пост заместителя премьер-министра, которая курировала социальные вопросы.

Рукия Курбонова, бывший вице-премьер Таджикистана, сказала 9 октября в беседе с Радио Озоди, что каждый, кто назначается на ответственную государственную должность, в первую очередь, должен проявить профессионализм в своей сфере. Она считает квоты для девочек частью усилий правительства для привлечения большего количества женщин на руководящие должности.

На встрече также говорилось и о десятках женщин, примкнувших к экстремистским группировкам. Хотам Назарзода, первый заместитель генерального прокурора Таджикистана, сказал, что 250 таджикских женщин отправились на Ближний Восток, где присоединились к экстремистам: часть их них погибли, другие оказались в заточении, а десятки их детей остались сиротами. Он выступил с предложением к местным властям проводить информационные мероприятия среди женщин и девочек для повышения осведомленности об опасностях экстремистских групп и организаций.

На форуме поднималась и проблема домашнего насилия в отношении женщин и стремительно растущего числа разводов. В большинстве случаев насилие и притеснение в семьях приводят к тому, что женщины решаются наложить на себя руки.

Сурайё Шуджоат, журналист и эксперт по вопросам женщин, сказала, что такие встречи являются хорошей возможностью для решения проблем женщин. «Необходимо пересмотреть Семейный кодекс и повысить правовой статус женщин, расширить доступ женщин к льготным кредитам, чтобы у них была возможность заняться малым предпринимательством. В нашем обществе не приветствуется трудовая миграция женщин, поэтому необходимо создавать рабочие места для них на родине», - считает собеседница.

В настоящее время количество женщин, занимающих руководящие должности, составляет 19%, находящихся на государственной службе в Душанбе и районах республиканского подчинения – 25%.