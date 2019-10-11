Эрдоган пригрозил Западу открыть границы и «выпустить более 3 миллионов сирийских беженцев в Европу»

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике ЕС и арабские страны, которые осудили операцию турецких военных на севере Сирии.

В телеобращении он предупредил Евросоюз, что, если он официально признает турецкую операцию незаконным вторжением, Турция может открыть пограничные переходы со странами ЕС и, как он выразился, "выпустить более 3 миллионов сирийских беженцев в Европу".

Он также обрушился с критикой на Египет, назвав его президента Абдель Фаттаха ас-Сиси "убийцей, который убил демократию в своей стране". Саудовскую Аравию же он обвинил в гибели мирных жителей в Йемене.

Президент Турции также пообещал не допустить деятельности ИГИЛ в регионе, который должен перейти под контроль турецких военных.

Map of attacks on North and East Syria, on October 9th 2019 made by @RojavaIC pic.twitter.com/OrIkPsHlZS — Rojava Information Center (@RojavaIC) 9 октября 2019 г.

По словам президента Турции, за первые сутки боевых действий были убиты более 100 участников курдских вооружённых формирований, которых в Турции считают террористами. Эрдоган заявил, что все задачи первого дня операции решены. Турецкие военные ранее сообщили, что началась наземная часть операции, и заняты уже более 10 населённых пунктов.

Представители командования курдских отрядов заявили, что нанесли потери наступающим турецким войскам, а также о жертвах среди гражданского населения. В четверг авиаудары и бои продолжились.

Турция начала военную операцию против курдских отрядов на северо-востоке Сирии в среду. Ряд стран мира осудили действия Турции. В США сенаторы готовят санкции против Анкары, указывая на то, что курды были важными союзниками США в борьбе против "ИГ".

Турция считает курдское ополчение угрозой своей безопасности и террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за создание автономии на юго-востоке Турции. Отряды отрицают любую свою принадлежность к РПК. Анкара опасается, что в случае, если сирийские курды добьются создания автономии в Сирии, это вдохновит турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.