Эрдоган пригрозил Западу открыть границы и «выпустить более 3 миллионов сирийских беженцев в Европу»

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике ЕС и арабские страны, которые осудили операцию турецких военных на севере Сирии.

В телеобращении он предупредил Евросоюз, что, если он официально признает турецкую операцию незаконным вторжением, Турция может открыть пограничные переходы со странами ЕС и, как он выразился, "выпустить более 3 миллионов сирийских беженцев в Европу".

Он также обрушился с критикой на Египет, назвав его президента Абдель Фаттаха ас-Сиси "убийцей, который убил демократию в своей стране". Саудовскую Аравию же он обвинил в гибели мирных жителей в Йемене.

Президент Турции также пообещал не допустить деятельности ИГИЛ в регионе, который должен перейти под контроль турецких военных.

