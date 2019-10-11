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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане ученый Сыроежкин приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в госизмене

CA-NEWS (KZ) -  Суд в Алматы приговорил ученого-синолога Константина Сыроежкина к 10 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене, говорит комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

В распространенном 10 октября сообщении пресс-служба передает, что приговор вынес 7 октября специализированный межрайонный суд Алматы по уголовным делам.

63-летний Сыроежкин, который в сообщении КНБ указан как гражданин Казахстана, был задержан в феврале этого года в связи с расследованием дела о предполагаемой утечке государственных секретов. Подробности дела в сообщении комитета, состоящем из одного предложения, не приводятся.

Первая информация о задержании Сыроежкина появилась на страницах СМИ в мае. Позже пресса со ссылкой на КНБ сообщила, что Сыроежкин с 19 февраля находится под арестом по подозрению в государственной измене. Официальных разъяснений по делу Сыроежкина не было.

Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в статье от 10 июля пишет со ссылкой на осведомленный источник, что «Сыроежкин, возможно, передавал секретные документы Китаю в обмен на денежное вознаграждение». Издание отмечает, что китайские власти охарактеризовали дело Сыроежкина как «высосанную из пальца новость». WSJ обратила внимание на то, что Сыроежкин был советником по вопросам Китая у нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в годы, когда тот работал премьер-министром.

Уроженец Алматы 63-летний Константин Сыроежкин, выпускник Высшей школы КГБ СССР, считался одним из ведущих специалистов по Китаю. Он автор более тысячи статей на русском, английском и китайском языках. С 2006 года Сыроежкин работал главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана.

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