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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Объявлены новые лауреаты Нобелевской премии по литературе

CA-NEWS (CA) -  Шведская академия объявила 10 октября имена лауреатов Нобелевской премии по литературе сразу за два года. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

Ольга Токарчук стала лауреатом Нобелевской премии за 2018 год. Она родилась в 1962 году в семье выходцев с Украины. Ранее она стала первым польским лауреатом международной Букеровской премии за роман "Бегуны". Премия Токарчук присуждена "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Нобелевским лауреатом за 2019 год стал Петер Хандке. Он родился в 1942 году. Известность приобрели как романы, так и пьесы Хандке. Среди наиболее известных его произведений – "Шершни", "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым", "Медленное возвращение домой", пьеса "Оскорбление публики". Хандке – автор сценария фильма Вима Вендерса "Небо над Берлином". Множество споров вызвали выступления писателя в защиту бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича. Нобелевская премия Хандке присуждена за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

В прошлом году Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе из-за скандала в Шведской академии. Фотографа Жана-Клода Арно, мужа члена Шведской академии, поэтессы Катарины Фростенсон, заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов и сексуальных домогательствах. Стало известно минимум о семи утечках информации. Его приговорили к двум годам тюрьмы.

В ноябре прошлого года было принято решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе, который начал работать с 1 февраля.

Альтернативную Нобелевскую премию по литературе в 2018 году получила французская писательница Мариз Конде, которая описала разрушительные последствия колониализма.

Кандидатуры могут выдвигать поэты, писатели, предыдущие Нобелевские лауреаты, литературные критики, творческие сообщества и профессора словесности. Лист кандидатов закрывается в мае, после чего члены академии изучают их творчество. Списки возможных номинантов держатся в тайне в течение 50 лет.

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 590 раз. Лауреатами стали 908 человек и 27 организаций. Среди них пять российских и советских писателей и поэтов: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иосиф Бродский.

Размер Нобелевской премии в этом году составляет 9 миллионов шведских крон, или чуть меньше одного миллиона долларов.

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