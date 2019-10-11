Сенаторы США предложили пакет «сокрушительных» санкций против Турции

Линдси Грэм

CA-NEWS (CA) - В США расхождения между президентом Дональдом Трампом и республиканцами в Конгрессе усилились. Законодатели осудили политику президента по Сирии и призвали к «разрушительным» санкциям против Турции, после того как союзник по НАТО начал военную операцию против курдских бойцов, передаёт Голос Америки.

Республиканский сенатор Линдси Грэм и его коллега-демократ Крис Ван Холлен обнародовали концепцию ограничительных мер против Турции.

Они предлагают ввести санкции против активов высокопоставленных официальных лиц, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, наказать Турцию за покупку российских противоракетных комплексов С-400 и ужесточить визовые ограничения.

Кроме того, они предлагают вводить санкции против тех, кто осуществляет с Турцией военные сделки или поддерживает производство энергии для ее вооруженных сил. В дополнение к этому предлагается запретить американскую военную помощь Турции и поручить составить доклад о капиталах и активах Эрдогана.

«Я рад, что удалось достичь двухпартийного соглашения с сенатором Ван Холленом по жестким санкциям против Турции за их вторжение в Сирию», – заявил Грэм.

«В то время как администрация отказывается принимать меры против Турции, я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку», – добавил он.

Турецкие военные и их союзники среди сирийских повстанцев в среду начали операцию в Сирии, нанеся воздушные удары по курдским целям. Эрдоган заявил, что операция направлена на ликвидацию «террористического коридора» у турецкой границы.

Однако многие члены Конгресса и американские официальные лица воздают должное курдам за то, что они сражались бок о бок с американскими войсками против боевиков «Исламского государства».

Конгрессвумен Лиз Чейни, возглавляющая Республиканскую конференцию Палаты представителей, заявила, что решение Трампа «влечет за собой отвратительные и предсказуемые последствия». Дочь бывшего вице-президента Дика Чейни сказала, что своими действиями Трамп помогает противникам США, «России, Ирану и Турции», и подчеркнула, что законодатели отреагируют на это.

Сенатор Сюзан Коллинз выразила опасения, что американские союзники, курды, «могут быть безжалостно убиты».

В интервью интернет-изданию Axios Грэм предположил, что инициатива по санкциям найдет поддержку у достаточного количества республиканцев, чтобы преодолеть возможное вето Трампа.

В таком случае это будет первое преодоление вето нынешнего президента.

«Президент пошел на это, не прислушиваясь абсолютно ни к каким советам, – сказал Грэм. – Он заслужит 100-процентную похвалу, если он знает то, чего все остальные не знают. Или на него ляжет 100-процентная вина. Никакого промежуточного варианта не будет».

Ранее, 8 октября, Грэм пригрозил Анкаре в Твиттере «санкциями из ада», если она войдет в северные районы Сирии.

«[Это будут] широкие, глубокие и сокрушительные санкции», – сказал он.

Сенатор Джим Риш, республиканский председатель комитета Сената по международным отношениям, заявил, что «агрессивные действия» Турции вызывают озабоченность и могут привести к стремительному ухудшению отношений с Вашингтоном.