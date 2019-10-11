В Фергане толпа устроила самосуд над двумя мужчинами, поймав их на краже денег(видео)

CA-NEWS (UZ) - Инцидент, произошедший в начале текущего месяца в селе Бешкапа Дангаринского района Ферганской области Узбекистана, подтвердили несколько источников, а также сотрудник отдела внутренних дел. Об этом сообщило издание centralasian.org.

Один из очевидцев события, запечатлённого на видео, рассказал:

- В Дангаре есть село "Бешкапа". Я живу по соседству. Два молодых человека были задержаны в яблоневом саду. Они забрались в дом к одному из жителей села "Олтикуш". Хозяин заметил их и поднял шум. Воры завернули деньги в одеяло и убежали. Вскоре собралась толпа и пустилась в погоню за ворами. Их поймали в Алмазаре. Разгневанные сельские жители наказали их на месте.

В одном из трех видеороликов, в которых запечатлён данный инцидент, можно увидеть, как толпа волочит за арканы двух мужчин, трясущихся от страха. Их перевязали по ступням и шее, люди осыпают их оскорблениями, угрозами и ударами.

В другом видео один из жителей говорит, что задержанных нужно посадить на ослов задом и таким образом провести по улицам. Из толпы также слышны голоса: «Не бейте».

На видео постоянно слышны оскорбления и кричи: «их надо убить».

Во втором видеоролике изображены люди, пытающиеся привести в сознание мужчину, разбрызгивая воду на его опухшее от ударов лицо.

Дальнейшая судьба двух мужчин неизвестна. Милиция заявила, что задержала подозреваемых в краже. Однако неизвестно, какие меры будут приняты против тех, кто жестоко их избивал и наказывал.

Инцидент может быть квалифицирован как избиение двух лиц в соответствии со статьей 104 Уголовного кодекса Узбекистана - «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и статьей 110 - «Истязание».

Глава пресс-службы УВД Ферганской области заявил, что инцидент расследуется и в дальнейшем будет прокомментирован.

"Шестидесятичетырехлетний фермер продал целый Камаз урожая скопил денег. Эти двое рано утром проникли к фермеру в дом через крышу и украли деньги. Когда они убегали, завернув деньги в одеяло, сельчане поймали их и избили", - рассказал сотрудник управления внутренних дел Дангаринского района