Казахстан лидирует среди стран бывшего СССР по доле мигрантов, - эксперт

CA-NEWS (KZ) - Среди стран бывшего СССР доля мигрантов наиболее высока в Казахстане — 20 процентов, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Меньше всего мигрантов в Грузии и Азербайджане — чуть больше двух процентов, добавила она.

Что касается Прибалтийских стран, то, по словам Егоровой, охотнее всего мигранты едут в Эстонию — 14,7 процента от всех жителей, в Латвию — 13 процентов, а в Литве их чуть более четырех процентов.

В России удельный вес мигрантов составляет 8 процентов.

На днях Всемирный банк отметил в докладе, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается, а помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.

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