Президенты Туркменистана и России проведут переговоры до саммита СНГ в Ашхабаде, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым до начала саммита стран-участниц СНГ в Ашхабаде. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«До начала саммита состоится двусторонняя встреча нашего президента с президентом Туркменистана Бердымухамедовым», — сказал он.

Ушаков заявил, что во время встречи лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов регионального характера.

При этом помощник президента РФ подчеркнул, что сотрудничество между странами в области экономики расширяется.

«В январе-июле этого года товарооборот увеличился на 62,2 процента, до 284,1 миллиона долларов. При этом российский экспорт вырос на 80,7 процента, до 197,2 миллиона долларов, импорт — на 31,7 процента, до 86,9 миллиона долларов», — указал он.