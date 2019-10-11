Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили транзитный коридор в Иран

CA-NEWS (TM) - Накануне, 10 октября, состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Ашхабад страну для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, лидеры двух стран выразили удовлетворение возможностью обсудить перспективы межгосударственного партнёрства, подтвердив стремление к расширению многопланового диалога.

Лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления отношений между двумя странами в свете реализации договоренностей на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

В данном контексте была дана положительная оценка деятельности Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в реализации договорённостей, достигаемых на различных уровнях.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев отметили важность реализации совместных инфраструктурных проектов, и прежде всего, формирования нового транзитного коридора, который позволит кратчайшим путём выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии, создав возможности для дальнейшего роста торговли, транзита и инвестиций.

В завершение Президенты Туркменистана и Узбекистана выразили обоюдную заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества.

Во встрече принял участие министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.