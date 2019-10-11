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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистан вернули из Ирака 64 ребенка

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан в рамках операции "Добро-2" вернул из Ирака 64 ребенка, сообщило УзА.

Накануне ночью в Международном аэропорту Ташкента приземлился самолет, которым из Багдада были вывезены 39 мальчиков и 25 девочек. При этом 14 из них находятся в возрасте до 3 лет и 2 детей-сирот. Рабочая группа провела беседы с женщинами из Узбекистана, которые приговорены в Ираке от 10 до 20 лет тюремного заключения или пожизненному заключению за угрозу миру и спокойствию иностранных граждан. От них было получено согласие на вывоз их детей в Узбекистан.

Теперь эти дети будут помещены в оздоровительные учреждения. Специалисты оказывают им комплексную медицинскую, психологическую и социальную поддержку. Детям будет предоставлено горячее питание и новая одежда.

Гуманитарная акция по возвращению граждан Узбекистана из зон боевых действий на родину продолжится, отметили в агентстве.

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