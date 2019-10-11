Осуждённый на 10 лет казахстанский учёный-китаевед Константин Сыроежкин (биография)

Константин Сыроежкин

CA-NEWS (KZ) - Известный казахстанский учёный-китаевед Константин Сыроежкин был задержан сотрудниками КНБ РК 15 января 2019 года. Накануне, 10 октября, суд в Алматы приговорил ученого к 10 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене.

Константин Львович Сыроежкин - политолог, востоковед, синолог (китаист). Родился 19 июня 1956 года в Алма-Ате. В 1981 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, в 1986-м окончил аспирантуру Института Дальнего Востока АН СССР. Работал научным сотрудником Института уйгуроведения АН КазССР, научным сотрудником Центра востоковедения АН Республики Казахстан, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, координатором программы "Китай, Центральная, Юго-Восточная Азия" Информационно-аналитического центра Kazakhstan, руководителем информационно-аналитического отдела журнала "Континент", главным научным сотрудником Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова, руководителем аналитического центра Агентства по исследованию рентабельности инвестиций.

С 2006 года и до дня ареста работал главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан. Доктор политических наук, профессор. Академик Академии политической науки Республики Казахстан, член-корреспондент Казахстанской Академии социальных наук. Почётный профессор Синьцзянского университета (ведущий университет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики). Член Центрально-Азиатского экспертного клуба "Евразийское развитие".

Награждён медалями "Ерен еңбегі үшін" и "100 лет ВЧК-КГБ-КНБ", юбилейными медалями "10 лет Шанхайской организации сотрудничества", "10 жыл Астана", "Қазақстан Конситуциясына 20 жыл" и "25-летие КИСИ при Президенте РК", нагрудным знаком "Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін", знаком "За заслуги в развитии культуры и искусства" Межпарламентской ассамблеи СНГ, почётной грамотой МИД Республики Казахстан, благодарственным письмом Совета безопасности РК и др.

Известный, авторитетный специалист по геополитике, проблемам региональной безопасности, внешней политике КНР, проблемам социально-экономического и политического развития Китая. Автор множества книг (в т. ч. "Регламентация межэтнических отношений в КНР: теория и практика", "Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях", "Национально-государственное строительство в КНР: теория и практика", "Эволюция формирования и основное содержание концепции национальной политики КПК", "Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и безопасность Центральной Азии", "Проблемы современного Китая и безопасность в Центральной Азии", "Китай: военная безопасность", "Современный Китай", "Казахстан – Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнёрству", "Наследие тандема «Ху – Вэнь» и «пятое поколение» китайских руководителей", "Кто есть кто в иерархии КПК", "Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии", "Синьцзян: большой вопрос для Китая и Казахстана", "Охота на тигров: почему и как в Китае борются с коррупцией"); последний по счёту труд - "Китай после XIX съезда КПК: новый баланс сил" (2018). Автор более 1000 статей на русском, английском и китайском языках.