В Таджикистане заработала передвижная телестудия, не имеющая аналогов в Центральной Азии

- Таджикистан, общество
- 11:21, 11 октября 2019
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CA-NEWS (TJ) - В столице Таджикистана 10 октября прошла презентация новой передвижной телевизионной студии, сообщило агентство Ховар.
Передвижная телевизионная студия состоит из трех больших машин, оснащенных новейшим отраслевым оборудованием и аппаратурой, предназначенных для съемок передач в прямом эфире и оформления различных программ.
По информации ответственных лиц студия в настоящее время не имеет аналогов в Центральной Азии, отметило агентство.
Презентацию посетил глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Он сказал, что нужно повышать и улучшать уровень и качество телевизионных передач.
Главу государства проинформировали о том, что студия имеет возможность снимать и организовывать прямые эфиры с мероприятий республиканского, регионального и международного уровней в формате «Full HD», то есть с высокой точностью. Студия обеспечена 16-ю профессиональными камерами, из которых 4 управляются дистанционно.
Сегодня передачи телеканалов Таджикистана доступны не только в информационном пространстве страны, но посредством спутника и в других странах.