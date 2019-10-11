В Таджикистане заработала передвижная телестудия, не имеющая аналогов в Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - В столице Таджикистана 10 октября прошла презентация новой передвижной телевизионной студии, сообщило агентство Ховар.

Передвижная телевизионная студия состоит из трех больших машин, оснащенных новейшим отраслевым оборудованием и аппаратурой, предназначенных для съемок передач в прямом эфире и оформления различных программ.

По информации ответственных лиц студия в настоящее время не имеет аналогов в Центральной Азии, отметило агентство.

Презентацию посетил глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Он сказал, что нужно повышать и улучшать уровень и качество телевизионных передач.

Главу государства проинформировали о том, что студия имеет возможность снимать и организовывать прямые эфиры с мероприятий республиканского, регионального и международного уровней в формате «Full HD», то есть с высокой точностью. Студия обеспечена 16-ю профессиональными камерами, из которых 4 управляются дистанционно. Сегодня передачи телеканалов Таджикистана доступны не только в информационном пространстве страны, но посредством спутника и в других странах.

