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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан отменил льготы на импорт дорогих иномарок

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 2020 года отменяется льгота на импорт дорогих иномарок, введенная с 1 января. Это предусмотрено постановлением президента, сообщили местные СМИ.

С 1 января 2020 года в Узбекистане отменяется льгота на импорт легковых автомобилей стоимостью от $40 тысяч, с момента выпуска которых прошло не более двух лет, передает Gazeta.uz.

Льгота была введена с 2019 года и к ним применялась нулевая ставка импортной таможенной пошлины и акцизный налог в размере 20%.

С 1 января 2020 года возвращается порядок, при котором ставка пошлины рассчитывается исходя из объема двигателя.

За первые шесть месяцев текущего года Узбекистан импортировал около 600 премиальных автомобилей и 20 электромобилей. В Государственном таможенном комитете объяснили это результатом введения льготы.

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