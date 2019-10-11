В Австрию отправят 55 тонн дынь из Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В Австрию готовится к отправке уже третья партия туркменских дынь общим весом почти 55 тонн. Об этом сообщила в интервью сайту «Туркменпортал» Мишер Кейвас, директор Агентства США по международному развитию в Туркменистане (USAID).

– Совместно с туркменской компанией «Тер Онум» мы реализовали поставки дынь из Туркменистана в Австрию. Слава туркменских дынь прочно укрепилась по территории бывшего Советского Союза, а теперь этот продукт дошёл и до Европы, – сказала Мишер Кейвас.

Первая поставка дынь 11 сентября 2019 г. прошла очень успешно, они были сразу распроданы. Почти сразу за ней в начале октября 2019 (сейчас она еще в дороге) была отправлена вторая партия и готовится уже третья поставка, и мы полагаем, что продукт будет очень популярен.

"В дальнейшем, мы надеемся, что компания «Тер Онум» сможет регулярно и самостоятельно отправлять последующие поставки дынь в Европу и дальнее зарубежье", - добавила Мишер Кейвас.

Первая партия туркменских дынь сорта «гуляби» весом почти 19 тонн была отправлена из Дашогуза 11 сентября 2019 года на рефрижераторной фуре и прибыла в Вену всего за 9 дней. Целью пробной поставки было протестировать новый маршрут, устойчивость продукта к длительной транспортировке наземным транспортом, подтвердить соответствия требованиям ЕС к скоропортящейся продукции, узнать мнение австрийских покупателей и укрепить бизнес-связи с оптовыми покупателями ЕС.

Изначально, идея экспорта дынь из Туркменистана в Австрию возникла во время туркмено-австрийского бизнес-форума, который состоялся в декабре 2017 года в Ашхабаде. Впоследствии несколько образцов туркменских дынь были поставлены в Австрию, и отзывы о продукте были самыми положительными. Тогда компания «Тер Онум» и приняла принципиальное решение наладить более масштабные поставки туркменской дыни в Европу.

В 2018 года компания «Тер Онум» подала свою заявку в Инновационный фонд проекта USAID CTJ с предложением по реализации первой пробной поставки туркменской дыни в страны ЕС. В итоге, заявка «Тер Онум» была поддержана проектом USAID CTJ, и в сентябре 2019 года уже было запланировано осуществить первую поставку дынь в Австрию. В рамках данного совместного проекта компания «Тер Онум» закупила дыни у фермеров из Дашогуза, произвела их сортировку, упаковку, погрузку, и нашла оптового покупателя в Австрии, а проект USAID CTJ обязался оплатить стоимость транспортировки дынь до Вены.