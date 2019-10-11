В Казахстане работники нефтесервисной компании требуют повышения зарплаты

CA-NEWS (KZ) - 11 октября в городе Актобе десятки работников нефтесервисной компании «Восток нефть и сервисное обслуживание» собрались у головного офиса работодателя с требованием повысить им заработную плату.

По словам протестующих, ранее работодатель пообещал увеличить им увеличить заработную плату на 20 процентов, тогда как работники просили о 50-процентном увеличении. Однако, говорят протестующие, они не получили и 20-процентной прибавки.

– Зарплата у нас минимальная. Работодатель не соглашается повышать ее на 50 процентов. Зарплаты рабочих 4-го разряда не достигают и 120 тысяч тенге (около 300 долларов), – говорит буровик Амантай Бердимагамбетов.

К группе протестующих вышел заместитель акима Актюбинской области Кайрат Бекенов. По его словам, компания-работодатель в этом году дважды поднимала заработную плату работникам: на 9 процентов – в январе, на 20 процентов – в сентябре. Бекенов заявил, что в компании вернутся к рассмотрению этого вопроса в следующем году.

Протестующие отвергли предложение чиновника перенести обсуждение внутрь здания и потребовали, чтобы работодатель вышел к ним. Отдельные работники заявили, что несмотря на сообщения об «увеличении зарплаты», роста заработной платы не наблюдается. Кайрат Бекенов в ответ предложил провести сверку в бухгалтерии.

В сентябре протестующие работники «Восток нефть и сервисное обслуживание» заявили о готовности приостановить работу на месторождении, если до 10 октября им не повысят заработную плату. 11 сентября несколько работников сообщили, что буровые работы на месторождении приостановлены. Компания эту информацию не прокомментировала.

Буровик Руслан Шокпаров говорит, что 9 октября компания-работодатель отправила около сотни работников нескольких бригад в «административный отпуск». "Работу мы должны были завершить 14-го числа. Нас отправили домой, сославшись на «административный отпуск». Сейчас мы сидим без работы. Собрались у офиса компании, чтобы узнать, с какими предложениями выступит работодатель", – говорит Шокпаров.

К работникам вышел генеральный директор компании Чжан Баоцзюнь. Он сказал, что «несмотря на тяжелую ситуацию, в начале года и в сентябре были увеличены зарплаты».

За происходящим со стороны наблюдают полицейские. Прибывший к месту прокурор района Жасулан Даулембаев заявил собравшимся, что «проблему выходом на улицу не решить» и предложил продолжить дискуссию внутри. Заходить в помещение они отказались.

По данным компании «Восток нефть и сервисное обслуживание», из 1 112 работников компании 106 являются иностранными рабочими. Выступающие с требованием повысить заработную плату — граждане Казахстана. Основным видом деятельности предприятия является бурение нефтяных и газовых скважин. Компания ведет работы на месторождениях Жанажол и Кенкияк в Актюбинской области.