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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанец приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в «планировании атак»

CA-NEWS (KZ) -  Суд в Алматы приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с терроризмом. Сообщение об этом опубликовано 11 октября на сайте комитета национальной безопасности Казахстана.

«Вступил в законную силу приговор в отношении гражданина Казахстана Битимбаева А.Ж. по фактам приготовления к акту терроризма, пропаганды терроризма, разжигания религиозной вражды и незаконного хранения огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

«В ходе проверки была получена информация о подготовке им терактов с использованием взрывчатки в местах массового скопления населения», – заявляет комитет. Приговор вынес Алмалинский районный суд Алматы.

Подозреваемый был задержан в апреле в Алматы и, по версии следствия, планировал отправиться в Сирию предположительно с целью примкнуть к боевикам. При обыске у него, как сообщается, было изъято оружие и компоненты самодельного взрывного устройства.

В июле 2018 года КНБ сообщал, что с момента начала войны на Ближнем Востоке в Сирию и Ирак уехали около 800 граждан Казахстана. Более 500 казахстанцев были вывезены из Сирии с начала этого года, в основном это женщины и дети. Несколько эвакуированных приговорены к тюремным срокам по обвинениям в совершении террористических и экстремистских преступлений.

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