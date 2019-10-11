На Кубе выбрали первого за 43 года президента

Мигель Диас-Канель

CA-NEWS (CA) - Национальная ассамблея Кубы избрала президентом страны Мигеля Диаса-Канеля. Об этом сообщается в твиттере кубинского парламента.

#AHORA: La Presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, informa el resultado de la votación y da a conocer que han sido electos para:

▶️Presidente de la República: Miguel Díaz-Canel @DiazCanelB

▶️Vicepresidente de la República: Salvador Valdés @SalvadorValdesM. pic.twitter.com/6HCmkiDqdx — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) 10 октября 2019 г.

На пост президента Кубы претендовали 17 кандидатов. За Диас-Канеля проголосовали 579 из 605 депутатов, пишет официальная газета ЦК Компартии Кубы Granma.

В 1976 году на Кубе упразднили пост президента . Главой государства был председатель Государственного совета. Должность президента была восстановлена в начале 2019 года после принятия новой конституции страны. Он избирается парламентом на пять лет. Его пребывание на этом посту ограничивается двумя сроками.

Диас-Канель руководил Кубой как председатель Госсовета с апреля 2018 года. Он стал первым человеком не из семьи Кастро, который возглавил Кубу с момента коммунистической революции.

Новая Конституция Кубы была принята в результате референдума в феврале 2019 года. Ее поддержали более 73 процентов кубинцев. Помимо некоторых изменений в структуре власти, она также признала право граждан на частную собственность и свободный рынок.