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  11 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала самосуд в Дангаринском районе
Предыстория: В Фергане толпа устроила самосуд над двумя мужчинами, поймав их на краже денег(видео)

CA-NEWS (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана 10 октября опубликовала заявление по случаю самосуда в отношении двух подозреваемых в краже в селе Бешкапа Дангаринского района Ферганской области.

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, инцидент произошел 1 октября. Ахмаджон Н., родившийся в 1991 году, и Аваз Х., родившийся в 1968 году, проникли в дом Алижана Т., похитив 12 500 000 сум ($1325). В это время их заметила Одина Т., которая закричала, позвав на помощь соседей.

Соседи преследовали двух мужчин, которые по данным Генпрокуратуры и совершили кражу, и задержали их на территории садоводческого хозяйства "Султонбой" в селе Олтикуш. Они связали арканами их вокруг шеи и привязали к дереву. Инцидент был снят на видео и распространён в каналах Telegram.

По данным Генпрокуратуры, принимаются меры для установления личности людей, устроивших самосуд над мужчинами и правовой оценки их действий.

В отношении подозреваемых Ахмаджона Н. и Аваза Х. возбуждено уголовное дело. Мужчины сознались в краже.

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